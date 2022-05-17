南加州槍擊案 北京避談政治立場只提槍枝暴力

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（中央社記者張淑伶北京17日電）美國南加州教會槍擊事件，兇嫌疑因涉及兩岸關係的「政治仇恨」發動槍擊。但中國外交部發言人汪文斌今天對此僅表示，希望美國政府解決槍枝暴力問題，未作政治方面表述。

澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行的例行記者會上，有記者提問，15日在美國加州發生的一起槍擊案中，傷者和槍手都是「華裔」。有調查人員稱槍手發動襲擊原因是「政治仇恨」，尤其是因為當前海峽兩岸的緊張關係。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，已注意到相關報導，也注意到有報導稱這名人士是從台灣移民到美國的，希望美國政府採取切實有效措施解決國內日益嚴重的槍支暴力問題。

這起槍擊案發生在美國加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地，凶嫌周文偉1953年在台灣出生。

橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會上表示，此案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

周文偉曾在2019年在美國參加「拉斯維加斯中國和平統一促進會」成立活動。

對與此槍擊案背後的政治訊息，中國官方似有意低調應對。官媒中新社的相關報導中，對於嫌犯犯案疑似出於政治動機的仇恨、不認同台灣是獨立於中國的國家等隻字未提。

今天中國外交部對槍擊案的回應，多家媒體也簡化為「有記者就美國加州教堂槍擊案槍手的相關問題提問」，避談其中涉及的兩岸關係或政治立場。（編輯：邱國強）1110517