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歐洲議會提碳稅法規 將衝擊中國鐵鋁水泥等產業

2022/5/18 15:09
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（中央社台北18日電）中國媒體報導，歐洲聯盟議會正推動徵收碳關稅或出售排放許可證的「碳邊境調整機制」法規方案，一旦實施中國鋼鐵、鋁、化肥、水泥等產業的碳稅成本將因加重受到衝擊。

根據第一財經今天報導，歐洲議會旗下一個委員會近日通過「碳邊境調整機制」（CBAM）法規，這一方案較去年7月歐盟執行委員提出的方案更為激進。

報導表示，中國國際工程諮詢有限公司高級工程師張建紅說明，碳邊境調整機制是針對高耗能進口商品特別徵收的二氧化碳排放稅，是對歐盟現有環保法律和碳市場體系的補充，意在保護歐盟的貿易競爭力和就業。

張建紅說，新版碳邊境調整機制，行業範圍擴大增加了有機化工、塑料和氫等產業，而且將間接排放納入徵稅範圍，對中國出口的負面影響大增，中國可能成為貿易受影響規模最大的國家之一。

根據相關研究模型顯示，這項機制一旦實施，中國鋼鐵、鋁、化肥、水泥的的碳稅成本將分別達到出口額的17%、20%、17%、31%。

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中國電子訊息產業發展研究院工業經濟研究所副研究員蒼嵐、研究員張淑翠近期在報告中表示，若歐洲議會提出的版本方案最終通過，歐盟碳邊境調整機制將進入立法實施階段，成為全球首個以碳關稅形式應對氣候變化的機制，後續將對全球貿易產生深遠影響。中國作為全球製造大國，碳關稅對中國製造業將造成一定衝擊。

歐洲議會表示，這項方案還需送6月的全體會議進行表決。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110518

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