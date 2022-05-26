中國萬人經濟會議 分析：相關政策可望加速執行

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）中國國務院25日下午罕見召開萬人規模的「全國穩住經濟會議」，總理李克強強調扎實推動各項「穩經濟」政策實施、見效。市場普遍認為，近期各項穩成長政策將全面加速執行。

李克強25日在「全國穩住經濟大盤電視電話會議」發表談話，強調「穩增長放在更突出位置，著力保市場主體保就業保民生，保護經濟韌性」、「國務院常務會確定的一系列穩經濟政策在5月底前都要發布實施細則」。

據經濟觀察報報導，這場會議召開之前已受到極大關注，主要原因是會議從國務院直通區、縣，按照全中國2844個區、縣計算，參與規模超過10萬人。「橫向到邊，縱向到底」的大陣勢，極為罕見。

這場大規模會議釋放的訊號引起市場關注。根據財聯社、21世紀經濟報導，市場認為此時舉辦會議，說明中國面臨的經濟下行壓力大，各種穩經濟、促成長的政策將全面加速執行。

報導提到，自今年3月以來，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發、國際市場變化等超乎預期的因素影響，中國經濟發展環境不確定性上升。4月各項經濟數據更顯示，經濟受疫情短期衝擊明顯，穩增長、穩就業、穩物價面臨挑戰。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬在報導中坦言，「在這個時點召開這樣一場全國動員大會，說明經濟下行壓力比較大」。

他表示，國務院常務會議近日發布了一系列穩經濟措施，包括6個方面，共33項措施。「這需要全國上下各個地區各個行業一起努力將政策落實到位，將經濟大盤穩住」，一方面要落實既定的任務和目標，另一方面要根據經濟運行狀況發布增量政策。

報導引述市場人士分析，在會議之後，財政政策將更加積極，加快財政支出力度，推進專案實施進度，加快地方政府專用債券發行使用，並擴大適用範圍。

另一方面，中國央行可能會新增一定額度的政策性、開發性信貸額度、下調政策利率等。

分析並稱，除了積極的財政政策和穩健的貨幣政策外，宏觀的經濟政策將加強調節力度，充分發揮有效投資的關鍵作用，全面加強基礎設施建設，保糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定，做好重要民生商品保供穩價等。（編輯：李雅雯）1110526