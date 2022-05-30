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港媒：華為計劃重整 日本分公司可能裁員

2022/5/30 10:38（5/30 11:41 更新）
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（中央社記者張謙香港30日電）據報導，中國通訊技術公司華為計畫重整業務，其日本分公司可能裁員；有分析指出，華為在美國的制裁下，有意暫時壓縮原有的海外擴張市場。

明報今天在報導中引述華為日本職員說，公司可能重整業務，計劃要求員工重新面試，當中涉及不同部門，並以中低層職員為主，但暫未清楚裁員規模。

報導表示，華為日本網站顯示，當地分公司成立於2005年，截至2020年底約有950名員工，占華為全球19.5萬名員工不足0.5%。

據報導，華為的日本員工中，超過78%在當地市場招聘。

報導指出，該報曾就此向華為查詢，但截止發稿時未獲回覆。

報導表示，華為陷入中國和美國角力漩渦以前，積極拓展海外市場，但隨着美國對華為實施制裁，華為經營海外市場頓時陷入困境。

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報導引述羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊（TMT）行業主管合夥人周偉然說，不少中資科企正面臨着中美矛盾、中國大陸防控政策帶來的經濟壓力，以及北京中央監管條例對行業發展的影響，因此需要重新規劃公司的發展路線和策略，當中包括全球經營和成本控制等範疇。

周偉然指出，考慮到現時經濟持續下行，加上經營成本不斷收縮，企業紛紛集中資源到自己最有把握、最有控制力的市場，普遍為其本土市場，所以暫時壓縮原有的海外擴張市場。（編輯：李雅雯）1110530

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