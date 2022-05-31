降低失業率 中國南方科大建議允許更多學生延畢

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（中央社台北31日電）中國今年大學應屆畢業生將達1076萬人，面臨疫情以來最差的經濟與就業環境。為降低失業率，中國南方科技大學代理副校長金李建議教育部，允許更多學生延畢並保留應屆畢業生身分。

中國新聞網31日報導，金李接受中新網「中國新觀察」欄目專訪時，提出以上建議。

報導指出，新一輪COVID-19疫情和國際局勢變化等超預期因素疊加，給中國經濟帶來不小衝擊。4月份失業率上升，尤其是16至24歲人口調查失業率高達18.2%。

為助逾千萬應屆大學生就業，中國10個有關部門3月提出「實施百萬見習崗位募集計畫」，展開全國大專院校書記校長訪企拓崗促就業專項行動等特別措施，還要求平台經濟帶動更多就業。

當被問及還有那些措施可以拓寬就業管道，金李首先建議緊急動員有條件的國企、事業單位和政府部門，提供盡可能多的擴招名額吸收新畢業生，國家給予一定財政補助。

他並建議由國家協調，在現有徵兵計畫內優先安排大學畢業生參軍。

金李還建議，針對今年的「特殊困難」，教育部緊急特批招生名額，動員有條件的大學進行研究生和雙學位的特別擴招，並允許有條件的大學採取更加靈活的學制，允許更多學生延期畢業並保留應屆生身分，讓這些學生在學校裡多待上一兩年，並且繼續提升人力資本。

他也建議國家提供一定的費用補助，在不增加企業用工成本的前提下，為企業提供大量實習生，降低企業招收畢業生後再培訓的成本，提升企業用工意願。

金李還批評，現在很多年輕人過於依賴父母，這種「巨嬰心態」來自於家庭培養和學校教育中的缺失。他們是在經濟繁榮時代中成長起來的，不管城市農村基本都是獨生子女，很多嬌生慣養，吃不得苦，造成農民工不缺工作，大學生反而缺工作。

他直言，經濟較好的時候，巨嬰的問題被掩蓋在躺平和佛系等人生選擇之下，很多家庭自己把孩子的不求上進問題吸收掉了。形勢出現變化後，很多年輕人迫於經濟壓力，可能要被迫放下體面去從事平時看不上的工作。

「也許反而是經過這樣一種艱難生活的洗禮，他們可以被淬煉成為更加堅韌不拔的人，成為未來建設國家的中堅力量。」金李說。（編輯：楊昇儒）1110531