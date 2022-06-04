六四33週年 蘇貞昌：爭取民主的火苗不會被熄滅

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（中央社記者賴于榛台北4日電）今天是六四事件33週年紀念日，行政院長蘇貞昌表示，中國當權者迄今仍在塗抹遮蔽六四事件，但歷史能暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅；權力會讓部分人噤聲，卻不會永遠靜默。

蘇貞昌今天透過臉書指出，今天是6月4日，卻是中國的「5月35日」，迄今在中國，六四事件仍是當權者要塗抹遮蔽的恥辱記憶。

蘇貞昌說，他相信，歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅，權力雖能讓部分人一時噤聲，卻不可能讓所有人永遠靜默，在時間長河的淘滌下，謊言會篩走，真相會浮現，台灣從威權走向民主是如此，未來的中國也是如此。

他表示，相較中國，台灣民眾在過去兩年來，對全世界做了最好的示範，證明用民主自由的制度、活絡的公民社會，不斷地在不同意見中爭論、尋求共識，仍可全力做好防疫，還顧好經濟。

蘇貞昌說，今天也是端午連假第2天，中央在六都的7個大型兒童接種站，3天來共服務2萬多名兒童，連假期間一樣提供服務，由於中央和地方各醫療衛生單位的通力合作、隨時檢討，現在各兒童接種站動線順暢、空間舒適，有效緩解地方診所人流。

他指出，現在已是邁向正常生活的最後戰役，請大家完整接種疫苗，一起繼續努力做好防疫。

此外，去年此刻，日本贈送的第一批疫苗抵達台灣，蘇貞昌也透過推特感謝來自日本的情誼。他說，日本共贈送台灣超過420萬劑疫苗，幫助台灣走出困難，台日在疫情之下展開防疫互助、推動善的循環，1年前的今天，是其中最感動的一刻。（編輯：翟思嘉）1110604