六四33週年 謝長廷憶及天安門事件與日贈疫苗

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）駐日代表謝長廷今天在臉書（facebook）發文表示，6月4日有兩件事值得紀念，一是中國天安門鎮壓殘殺學生事件滿33週年；一是去年日本首批友情疫苗送抵台灣。

謝長廷表示，這一年中國共產黨大批逮捕香港民運人士，每年六四在香港舉辦的大型紀念活動，大概難以期待，只能存在很多人的內心深處。

他說，去年6月4日日本贈送友情疫苗124萬劑，在成田機場送機的事，相信台灣很多人和他一樣，記憶猶新。當時疫苗是戰略物資，全世界都在搶，台灣疫苗短缺引發政治動盪和社會不安，而日本尚無轉贈先例，爭取折衝過程曲折辛苦。他感謝很多朋友的努力，促成日本於去年6月4日援贈第一批疫苗給台灣。

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他寫道：「還記得那是一個下雨的早晨，當日本航空公司飛機艙門關閉時，勞累、擔心、焦慮等複雜心情一股子釋放，彎腰鞠躬表達感謝，嘴裡唸著『一切拜託了』，淚水雨水已分不清，只祈禱故鄉的人可以平安渡過疫情。」

謝長廷說，日本已故歷史小說家司馬遼太郎在「台灣紀行」一書，最後的一段話寫著「祈望民主台灣不會從歷史消失，而是能成為世界的典範」。台灣和日本在困難時互相扶持的良善循環，就是鄰國和平相處的典範。（編輯：陳惠珍）1110604