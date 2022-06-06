特斯拉傳出全球停聘 中國仍在招募工程師

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）路透社近日報導，美國電動車大廠特斯拉近日傳出計劃「暫停全球所有招聘」，並將裁員10%。然而中國媒體引述內部人士指出，「特斯拉中國還是很缺人，近期還在大規模招人」。

路透社日前取得標題為「暫停全球所有招聘」的內部電子郵件，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他對經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10%。

針對全球暫停招聘的消息，界面新聞引述一名接近特斯拉中國的相關人士透露，目前特斯拉中國沒有聽說裁員消息，前不久還在大規模招人。「特斯拉中國這邊招聘非常嚴格，還是很缺人才」。

報導提及，特斯拉上海研發創新中心在上個月發布了100多個職務招聘的資訊，涉及車輛軟體、硬體設計工程、動力與能源工程、車輛工程等、法規認證等5個領域。其中，車輛軟體和硬體設計工程職缺數量占一半。

報導另引述一名特斯拉中國內部人士說，這次招聘和過往相比，力道比較大。「之前招聘中高層相對多一些，這次以工程師為主」。

根據上海證券報報導，特斯拉逆勢大舉招聘研發人員，反映目前上海基地對於特斯拉的戰略地位。生產效率高、供應鏈成本及人工成本相對較低，又得到政府大力支持，上海基地對於特斯拉的全球市場供應、利潤保證至關重要。

報導指，特斯拉曾特別提及中國研發團隊的目標是「在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創作，銷往全球」，上海基地有望成為特斯拉全球第2總部，並且未來還有望誕生中國版特斯拉新車型。

公開資訊顯示，特斯拉上海研發創新中心坐落於臨港，在2021年底落成，是特斯拉首個在美國本土以外所的研發中心。（編輯：曹宇帆）1110606