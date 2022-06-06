學者：中國經濟因去增長化 面臨高通膨風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國經濟成長率由往昔的雙位數如今面臨保5%的窘境。中國智庫學者陳功今天表示，當前中國經濟正處於嚴重而快速的下滑，實質上處於「去增長化」狀態，如此將進入高通膨的危險時代。

根據北京安邦諮詢公司（ANBOUND）官網，陳功曾任中國體制改革研究會理事，擅長資訊分析，更是最先預測中美將發生貿易衝突的學者，並於1993年創辦獨立智庫安邦諮詢公司。

英國金融時報（Financial Times）官網刊登他分析「中國面臨高通脹的危險時代」專文，提及上述內容。

陳功表示，早在2013年之前經他的研究已得知，中國經濟不可能持續高速成長，而是階梯式下降，理想狀態大致每隔10年，經濟成長率下降一個百分點，如此經過約莫30年，中國經濟成長率將來到5%。

他說，但是來到2022年就進入原先預測需30年才會達到的「保5」階段，意味著中國經濟正處於嚴重而快速的下滑，實質上已處於「去增長化」。

陳功指出，這樣的「去增長化」前景是可怕的，因為經濟成長反映市場和收入規模，而成長率驟降意味著市場相對萎縮，收入相對減少。

陳功表示，當成本幾乎篤定無法壓縮和削減，收入的減少及市場的萎縮，構成供應端的顯著壓力，形成出人意料的通貨膨脹壓力，也就是收入減少又漲價，消費端買不起的商品越來越多，如此「一個價格迅速上漲的時代恐怕就要來臨了」。

他說，「去增長化」的經濟時代什麼生意都不好做，做什麼都賠錢，雖然售價拉高但更高的成本及通膨將壓縮獲利而回本難，無法維持再生產。

陳功表示，因可能「躺平」的人和企業越來越多，如此經濟成長更低，市場更小，收入更少，通膨更嚴重。過去因8%的經濟成長還可忍受通膨，因「去增長」也許5%的通膨就能要人命，「一個真正危險的時代，就這樣出現並且來臨了」。

他說，他曾一再重複「中國的一切問題都是速度問題！」，現在中國的問題追根究底，還是速度問題，「去增長化」的本質，就是因為「速度不當下降」所導致。

陳功並以經濟成長速度下降的倍數預測，未來中國通貨膨脹率大概會落在5%至8%之間，但也有可能超過10%。

中國經濟因上海防疫封城兩個多月遭受重創，當局頻下猛藥保障復工復產使經濟重返正軌。

但陳功說，若迅速到來的低速經濟成長繼續下去，對中國經濟的現在及將來而言，實際就是「去增長化」，面對這種情況，什麼辣招、絕招、狠招、毒招都不會發生作用，因經濟結構已發生難以控制的改變。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110606