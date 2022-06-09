邊境鬆綁是否增開兩岸航點？ 陸委會：持續評估

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（中央社記者沈朋達台北9日電）對於7月有望放寬邊境管制，兩岸是否將恢復因疫情停擺的多個空運航點？陸委會發言人邱垂正說，政府重視這個問題，將視旅運需求、疫情、防疫及兩岸互動等因素，持續綜合評估。

邱垂正9日在大陸委員會例行記者會中回答相關提問時，做上述表示。

他說：「我們非常重視這個問題。」但同時，中國大陸為防範疫情，自5月30日起，規定兩岸航線出入境大陸航班旅客，都要出示48小時兩次的核酸陰性報告，是採取更嚴格的邊境防疫措施。

對於恢復兩岸空運客運航點，邱垂正說，這必須視旅運需求、整體疫情、防疫量能和兩岸互動等因素。

他說，陸委會持續與中央流行疫情指揮中心及相關部會綜合評估，並通盤規劃，若有進展，將適時對外說明。

據報導，兩岸2008年底開始包機常態化，隔年發展為定期航班。截至2015年，兩岸分別開放10個、61個空運航點。但2020年2月，政府因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限縮航點，目前台灣飛大陸僅剩北京、成都、上海和廈門4個航點。（編輯：周慧盈）1110609