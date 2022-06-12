疫情新藥研發推升需求 中國實驗猴價格翻漲22倍

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（中央社台北12日電）在疫情新藥研發等多重因素推升下，中國實驗猴價格每隻翻漲22倍，有醫藥研發企業開始「囤猴」。專業研究機構推估，每隻實驗猴價格年底上看人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。

綜合每日經濟新聞、證券時報、紅星新聞等媒體報導，由於供需失衡、供給緊張，中國多家醫藥研發企業正在大舉收購實驗猴。實驗猴多是使用食蟹猴，價格從每隻不到7000元，暴漲至16萬元，累計漲幅約達22倍。

由於猴子基因與人類最為接近，猴子是實驗動物主力。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，疫苗、口服藥等研發需求加大，實驗猴所需用量激增。

數據顯示，中國實驗猴2020年內需達4萬隻。據中國新聞週刊2021年4月報導，扣除海外訂單、幼猴和種猴外，中國內適用存量僅約3萬隻。有養猴場人員預計，未來3至5年內，供應仍是相當緊繃。

中國科學院神經科學研究所非人靈長類研究平台主任孫強表示，若在今年底實驗猴價格漲至20萬元，「都不會覺得稀奇」。

多家醫藥研發企業面臨成本飆升壓力，部分中小企業甚至是「無猴可用」，在這個背景下，開始有「搶猴」、「囤猴」等行動。

業內人士指出，在實驗猴供應量緊繃背景下，充足的實驗猴將是醫藥研發企業搶奪訂單的關鍵。由於實驗猴養殖場沒有激增，可預見未來一段時間內「搶猴子就等同於搶單子」。

另有業界人士指出，實驗猴短缺現象未如外界想像般嚴重，目前存在炒作現象和利益博弈，這不利於行業健康發展。食蟹猴並非中國本土物種，主要從東南亞進口，隨著疫情影響減弱，「猴荒」將有望緩解。

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浙商證券研究所研究報告顯示，食蟹猴價格在2017年維持在一隻1萬3800元左右，現在則飆到1隻15萬元，而且是「一天一個價」。

一名實驗猴養殖場老闆說，國內實驗猴在10年前沒人要，基本上都用於出口，現在的行情確實「讓我們躺著賺了」；若想擴產趕上這波則是不切實際，因為母猴繁育後代有嚴格的週期限制，就算是有錢有實力的養殖場老闆也辦不到。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110612