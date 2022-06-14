中國商務部：推動務實管用措施 穩汽車家電消費

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（中央社台北14日電）中國商務部今天釋出消息，指出要積極推動頒布務實管用的促進消費舉措，穩定汽車、家電等大宗消費。

根據中國商務部官網消息，本月10日中國全國商務系統統籌疫情防控和消費促進工作電視電話會議在北京召開，商務部副部長盛秋平出席會議並發表講話。

中國商務部消息指出，會議貫徹落實「全國穩住經濟大盤電視電話會議」精神，按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，部署統籌做好疫情防控和消費促進工作。

會議要求，各級商務主管部門要在做好疫情防控基礎上，抓緊落實已頒布各項政策措施，積極推動頒布務實管用的促進消費舉措。

會議表示，穩定汽車家電等大宗消費，加快發展新型消費，優化消費平台，創新開展促進消費活動，促進消費持續恢復，發揮消費對經濟的牽引帶動作用，為穩住經濟大盤提供有力支撐，以實際行動迎接中共20大召開。

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中國應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取嚴苛的「清零」政策，導致第二季經濟承壓明顯。中國國務院總理李克強5月底召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，強調要扎實推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間。

不過，分析指出，中國近期推出一系列的政策側重在企業和基礎設施，不足以推動消費支出的復甦。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110614