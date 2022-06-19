亞洲最大鐵路樞紐客站 北京豐台站6/20起營運

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（中央社台北19日電）歷經4年改擴建，北京豐台站將於6月20日開始營運。改建後的北京豐台站是亞洲最大鐵路樞紐客站，營運初期安排旅客列車120列。

據人民網、新京報等媒體報導，北京豐台站的前身是豐台火車站，該火車站建於1895年，曾服務老京張鐵路、京廣鐵路、京滬鐵路等多條線路，開辦客貨運輸、列車編組技術作業等業務。

隨著北京城市建設與鐵路的發展，豐台火車站的相關業務相繼移交北京西站、豐台西站。運輸業務在2010年全部停辦，2018年9月實施改擴建工程。

改建後的北京豐台站站房建築面積約40萬平方公尺，每小時最高可容納1萬4000人同時候車，設有32條到達出發線，32個客運站檯面。

北京豐台站將安排京廣高速鐵路，京滬、京九普速鐵路等多條線路的列車始發終到作業，營運初期安排旅客列車120列。

據報導，北京豐台站是中國首座採用高鐵、普鐵雙層車場重疊設計的特大型車站，形成「頂層高鐵、地面普鐵、地下地鐵」的立體交通模式，方便旅客換乘城市交通。

官方鐵路部門數據顯示，北京豐台站旅客發送量長期將達到7207萬人，北京西站的客流壓力和周邊交通狀況將得到明顯緩解；對旅客來說，可選擇車次也會更多。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110619