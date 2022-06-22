穩經濟火車頭 中國房地產企業紓困會議7月登場

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）為穩定趨緩的經濟走勢，中國多管齊下，連曾經被強力監管的房地產業在穩經濟的「主旋律」下，都獲得喘息空間。中國將於7月底舉行房地產紓困會議，協助房企度過資金難關。

中國經濟面臨成長趨緩壓力，為穩定經濟，在經歷去年一整年的強力監管後，官方逐步放寬針對房地產業的監管政策，例如放寬限購令、准許新發債券、釋出購房補貼等，盼經濟火車頭能帶動復甦。

然而一整年的監管仍對房地產業造成重創，短時間內要恢復並不容易，不少企業正面臨龐大經營壓力。

根據上海證券報、澎湃新聞報導，為了穩定經濟火車頭，貫徹中國國務院「扎實穩住經濟的一攬子政策」措施，解決房地產業在紓困過程中遇到的急迫困難，中國房地產業協會與浙江省房地產業協會近日聯合宣布將於7月26日、27日，在杭州舉行「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。

這份通知顯示，商洽會除了介紹金融機構的紓困方案、房地產項目紓困訴求，以及紓困過程中的法律與稅務問題分析外，協助媒合有意使用紓困方案的企業與金融機構，幫助有意藉由兼併、重組解決當前困難的房地產找尋適合的合作對象。

這場會議參與的人員包含有紓困需求的房地產企業相關負責人、能提供紓困支持的金融機構負責人，有兼併重組、擴展合作項目意願的企業負責人，法律、財稅機構相關負責人，金融服務平台機構和各地房協相關負責人。

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另據證券日報報導，今年以來，中國已超過百座城市發布房地產的鬆綁調控政策，政策數量超過300條，5月政策調整逾百次，明顯高於4月。然而，房地產市場即便頻吹政策暖風，市場信心並未明顯好轉，從購房者角度而言，仍然缺乏「強心針」。

報導引述業內人士分析表示，如今的市場表現可能與房企、不動產業陷入流動性風險，導致業內對政策放寬失去反應能力有關，「政策端還需要從恢復房企市場信用和提升購房者購房能力與積極性方面著手」。（編輯：李雅雯）1110622