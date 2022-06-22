阿里巴巴性侵風波判囚1年半 疑雲未解輿論兩極

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（中央社記者沈朋達台北22日電）阿里巴巴一名女員工去年稱遭灌酒後，被主管性侵、客戶猥褻。法院今天以強制猥褻罪判客戶一年半有期徒刑，但輿論認為疑點未解，有人質疑受害人說謊虛報，也有人稱刑期太低。

山東省濟南市槐蔭區法院今天對案件一審宣判，以強制猥褻罪判處涉事的客戶張國有期徒刑一年6個月。法院聲明稱，張國在去年7月22日晚間宴請周姓被害人後，趁她喝醉時曾兩度猥褻。檢察機關表示，張國罪證清楚，沒有認罪悔罪表現，依法懲處。

任職於阿里巴巴的周姓被害人去年在網上發文表示，自己到濟南出差時被強行灌酒，並遭到客戶猥褻和主管性侵。案件一度被視為「MeToo」的指標性案件，並引起中國社會對職場灌酒文化的關注，阿里巴巴也將相關主管記過處分。

不過，警方之後調查認為周姓被害人沒被灌酒；王姓上司也沒有性侵她，但有「不構成犯罪的猥褻行為」，被處行政拘留15天；客戶張國則被以強制猥褻罪名拘捕。

之後，王姓和張姓男子的妻子都曾質疑周姓被害人主動示好。周女去年底告訴陸媒大河報，她被資方指控「散布『遭到高管強姦，公司知情不處理』等虛假信息」，遭到解雇，將以法律維權。事件成為羅生門。

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今天判決出來後，許多網友認為案情疑點仍未釐清：有微博網友引述之前警方的通報，質疑周女為何在前一天遭張國猥褻後，隔天上午仍聯絡他並告知房號？宣稱周女「誣告」；也有人質疑強制猥褻罪判1年半是否過輕？

陸媒封面新聞報導，周女在判決後透過微信訊息表示，等這封判決書已經太久，感到委屈、難過，「但沒有人與我共情」；張國的妻子則表明會上訴。（編輯：陳沛冰）1110622