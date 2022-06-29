國台辦：2022年海峽論壇7月中旬舉行

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中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光29日在例行記者會上表示，第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行。中國國民黨主席朱立倫去年以預錄影片致詞參加開幕式，今年是否親自參加受到注意。中央社記者張淑伶北京攝 111年6月29日

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（中央社記者張淑伶北京29日電）中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天表示，第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行。

馬曉光今天在中國大陸國台辦例行記者會說，據了解，第14屆海峽論壇大會預計7月中旬在廈門舉辦。本屆論壇將本著「兩岸一家親」理念，堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，為深化兩岸民間交流、助推兩岸融合發展、促進兩岸民眾心靈契合持續發揮積極作用。有關具體安排確定後會及時向大家通報。

受到COVID-19疫情影響，海峽論壇由往年5、6月舉辦，2020年延至9月下旬舉行，2021年更延至12月開幕。去年中國國民黨主席朱立倫以預錄致詞影片方式出席論壇開幕式。

今年海峽論壇時間則往前，接近往年舉辦時程，屆時台灣方面政黨參加人士與方式為何受到關注。

過去幾年，陸委會並不鼓勵民眾參加海峽論壇這樣的統戰活動，而受到疫情影響，這兩年台灣民眾參與海峽論壇的人數也較往年少。（編輯：周慧盈）1110629