王毅談兩岸關係 稱同屬一中「現狀」從未改變

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（中央社記者沈朋達台北12日電）中國外長王毅昨天在演講時強調「一中原則」是台海穩定的定海神針，又稱兩岸「現狀」是同屬一中、台灣是中國領土的一部分，從未改變。他也批評美國不斷掏空「一中政策」。

綜合中國外交部通稿和新華社報導，身兼國務委員的王毅11日在東南亞國協（ASEAN）秘書處就開放的區域主義發表政策演講，他在回答提問時做相關表示。

王毅說，歷史和實踐反覆證明，「一中原則」得到充分認可和認真遵循時，台海就會風平浪靜，兩岸能實現和平發展；而當「一中原則」受肆意挑戰，甚至遭破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。

他宣稱，當前台海的緊張情勢，根源於「民進黨當局」放棄體現「一中原則」的「九二共識」，破壞兩岸關係和平發展的重要根基，並在「挾洋謀獨」的邪路上越走越遠。同時也批評美國不斷歪曲和掏空「一中政策」，企圖玩弄「台灣牌」，干擾阻礙中國的發展進程。

王毅又稱，台灣議題的「現狀」，「就是兩岸同屬一中，台灣是中國領土的一部分，兩岸雖長期政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割」，「這是從古到今沒有改變，也不會改變的現狀」。而挑戰現狀的是主張獨立的台灣政府，和企圖「以台遏華」的外部勢力。

他又說，中國重視美國近期多次強調要維護每一國主權和領土完整的表態。他要求美國不能「雙重標準」，宣稱中國在台灣議題上的相關權益也要得到尊重維護。

談到中美在亞太區域競逐時，王毅說他日前和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在峇里島會晤時，建議中美雙方探討確立在亞太區域良性互動的規則，規則核心是：支持東協的中心地位，維護現有區域合作架構；尊重中美彼此在亞太的正當權益，不以敵對、遏制對方為目的；自覺發揮負責任大國作用，促進區域穩定和發展，為各國提供更多公共產品。

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他說，中美若能在亞太良性互動，不但有助於增加中美關係的正面預期，也符合區域國家的普遍期待。這也檢驗美國能否放下霸權心態，克服冷戰思維，屏棄零和邏輯，真正為亞太和平與繁榮發揮建設性作用。

中國外交部表示，王毅這場在東協秘書處發表的演講，由東協秘書長林玉輝主持。東協10國駐東協代表、各國駐東協使節和印尼外交部高級官員，以及智庫媒體等120人參加。（編輯：唐佩君）1110712