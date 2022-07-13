中國新型城鎮化方案出爐 放寬城市落戶限制

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（中央社台北13日電）中國國家發展改革委員會昨天發布「『十四五』新型城鎮化實施方案」，其中提到「十四五」（2021-2025）時期放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。

香港星島日報今天引述中國社科院城市發展與環境研究所研究員宋迎昌分析，戶籍制度的放鬆是大勢所趨，也是中國國家戰略，隨著城市人口承載力的改善，官方透過放寬落戶限制，尊重民眾到哪裏生活的自由選擇權。

據新華社，方案提出，到2025年，全國常住人口城鎮化率穩步提高，戶籍人口城鎮化率明顯提高，戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差距明顯縮小。農業轉移人口市民化質量顯著提升，城鎮基本公共服務覆蓋全部未落戶常住人口。

具體措施方面，方案提出，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準一視同仁。

另全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

各城市因地制宜制定具體落戶辦法，促進在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶，並與城鎮居民享有同等權利、履行同等義務。完善全國公開統一的戶籍管理政務服務平台，提高戶籍登記和遷移便利度。

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此外，實施方案也提出了推動超大特大城市轉變發展方式。具體來說，科學確定城市規模和開發強度，合理控制人口密度。有序疏解中心城區一般性製造業、區域性物流基地、專業市場等功能和設施，以及過度集中的醫療和高等教育等公共服務資源。

宋迎昌指出，推進城鎮化和戶籍制度存在一定的衝突，人到哪去本應可以自由選擇，但超大特大城市存在人口承載力的缺點，交通擁堵、公共服務不足、房價攀高，因此官方對戶籍放寬較為謹慎。隨著人口承載力的改善，逐步放寬是大勢所趨。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110713