中國高鐵大範圍誤點疑與駭客入侵有關 通訊數據曾遭外洩

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（中央社台北16日電）中國高鐵12日首度出現大面積誤點，多班列車卡在半路動彈不得；對於通訊系統疑被駭發生故障，官方迄今緘默。中國4月才披露，國安機關破獲兩家上海公司為境外刺探、非法提供高鐵通訊數據。

綜合陸媒報導與社群訊息，多名網友12日晚間反映，自己乘坐的高鐵誤點，還有網友稱成都東站、重慶北站所有高鐵全部誤點。

中國鐵路12306官網顯示，重慶北站、成都東站、濟南西站、廣州南站、南京南站等鐵路樞紐均出現大面積誤點，許多列車顯示誤點待定，有的甚至延誤近3小時。

對此，西南鐵路官方微博當晚8時通報稱，12日晚上6時30分左右，鐵路部門檢查發現「設備故障」，現已開通線路，正在恢復運輸秩序。受此影響，成都局管內部分線路列車將不同程度晚點運行。

中國網路社群隨即傳出，高鐵大面積誤點原因是通訊系統CIR、GSM-R失效，車次號註冊失敗、G網無法聯控，多班列車因此遭停駛，在半路上動彈不得。鐵路當局緊急啟動I級應急回應，調度中心改為打手機與列車聯繫調度。

熟悉高鐵運作的網友質疑，高鐵從未發生如此狀況，而且多站同時出現通訊系統故障，顯然是系統被駭，所幸只發生大面積誤點，要是發生大面積事故，後果不堪設想，呼籲當局提出說明。

截至目前，儘管中共官媒光明網發出評論要求說明原委，鐵路當局仍保持緘默；事故發生後，「高鐵晚點」熱搜詞被撤，疑似當局有意冷卻話題。

網友並指出，今年4月15日是中國全民國家安全教育日，官方才披露高鐵GMS-R通訊數據已遭外洩的案件。

央廣網4月15日報導，這起案件是「中華人民共和國數據安全法」實施以來，首例涉案數據被鑒定為情報的案件，也是中國首例涉及高鐵運行安全的危害國家安全類案件。

報導指出，2020年年底，上海某資訊科技公司一名員工被拉進一個微信群，群裡一家西方境外公司表示自己有項目要委託中國公司展開。

上海市國安局幹警指出，境外公司自稱其客戶從事鐵路運輸的技術支撐服務，為進入中國市場需要提前對中國的鐵路網路進行調研，但是受疫情的影響，公司人員來華比較困難，所以委託境內公司採集中國鐵路訊號數據，包括物聯網、蜂窩和GMS-R，也就是軌道使用的頻譜等數據。

上海某資訊科技公司雖然知道存在國安風險，但還是接下這個項目。第一階段按照對方要求購買、安裝設備，在固定地點採集數據。第二階段由上海公司工作人員背著設備到對方規定的北京、上海等16個城市及相應高鐵線路上，進行行動測試和數據獲取。

報導引述犯罪嫌疑人、某資訊科技公司銷售總監王某說：「在我拿到這個開啟埠需求的時候，以我幾年的IT從業經驗來看，他是可以遠端去控制這台電腦做相應的測試，也可以即時地去拿到對應的測試數據的，所以他可能以這種形式已經將數據轉移到海外。」

其後，上海這家公司又轉介給另外一家上海公司接手蒐集數據，但沒多久，國家安全機關就找上門來。

報導稱，經鑒定，兩家公司為境外公司搜集、提供的數據涉及鐵路GSM-R敏感訊號，GSM-R是高鐵行動通訊專網，直接用於高鐵列車運行控制和行車調度指揮，是高鐵的「千里眼、順風耳」，承載著高鐵運行管理和指揮調度等各種指令。相關人員的行為涉及為境外刺探、非法提供情報罪。

報導引述中國國家鐵路集團有限公司工電部通信信號處主管姜永富說，「不法分子如果非法利用這些數據故意干擾或惡意攻擊，嚴重時將會造成高鐵通訊中斷，影響高鐵運行秩序，對鐵路的運營構成重大威脅」。

報導還稱，經國家安全機關調查，這家境外公司長期合作的客戶包括「某西方大國間諜情報機關」、國防軍事單位以及多個政府部門。

今天上午，又有多名網友在微博發文，抱怨自己搭乘的高鐵、動車誤點。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110816