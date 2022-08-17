全球最重大貓熊寶寶誕生 體重270克

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（中央社台北17日電）中國圈養大貓熊「翠翠」5日在四川臥龍神樹坪基地產下一隻雌性幼仔，體重270.4公克，這是迄今為止，全球圈養大貓熊出生體重最重的寶寶。大貓熊寶寶剛出生的平均體重為140公克。

中國大熊貓保護研究中心官方微博17日下午宣布這項喜訊。

央視新聞報導，今年3月，16歲的翠翠完成自然交配，7月10日出現減食、活動量增大等妊娠行為。8月4日淩晨6時破羊水，但遲遲未有生產反應。在歷經近40小時後，於5日晚上9時39分產下重量級幼仔，刷新了去年大貓熊「美茜」產下的249公克幼仔的紀錄，成為全球圈養大貓熊出生體重最重的寶寶。

負責照顧翠翠的飼養師說，翠翠是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大貓熊，最近一次生產是在2018年，她之前生育的寶寶出生體重都在200公克以上。

公開資料顯示，正常情況下，剛出生的大貓熊寶寶平均體重為140公克左右。成年大貓熊平均體重約在60至120公斤，最重可達180公斤；雌性體重通常比雄性重，圈養大貓熊比野生大貓熊重。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110817