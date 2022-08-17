四川樂山公立醫院倒閉 地方財政不佳頻傳

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（中央社台北17日電）四川樂山一家公立醫院倒閉一年多，官方迄今未安排員工去處；樂山大佛景區以人民幣17億元（約新台幣75億元）一次拍賣30年的遊覽車和攤位經營權；這被認為是中國地方財政不佳又一實例。

陸媒健康時報16日報導，樂山市第四人民醫院從2021年6月27日關閉至今，該院員工連續幾個月沒有基本工資和繳納社保，且一年來對下一步醫院人員的分流未有確切消息。

樂山市衛健委人事科工作人員表示，有關第四人民醫院分流的相關事宜，仍在開會商討中，具體方案將「盡快公布」。

報導說，這家醫院去年正式關閉後，員工一直領著一個月3000、4000元的基本工資，有員工必須找份臨時工作，也有人選擇在家休息、等待。今年春節以來，發放到員工手中的更只剩1000元，薪資和社保繳納開始出現青黃不接的情況，而所謂分流時間也遲遲未官宣。

報導說，早在疫情前，樂山第四人民醫院虧損面達2000萬元，欠了多家供貨商的錢，每家幾百萬元不等。疫情則成了壓垮這家醫院的最後一根稻草。

疫情期間，樂山第四人民醫院營運成本加大，而由於三角債的原因，有一家藥品供貨商起訴了醫院，之後陸續有多家跟進，導致醫院的帳戶被凍結。

另一個同樣發生在樂山而受到關注的新聞，則是湖北長江日報報業集團旗下的九派新聞證實，樂山大佛景區的觀光遊覽車和攤點的30年經營權近期以近17億元拍出。

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有自媒體指出，中國的地方政府由於缺錢，已經進入了「魔幻時刻」。除了四川樂山市的例子，河南周口市鄲城縣公交公司12日發布停運通知稱，因營運困難好幾個月發不出薪資給司機，公車全面停駛。

四川省閬中市7月也曾公告，單次拍賣全市公家機關的餐廳食材配送30年經營權，起拍價1.8億元。但由於涉及群體眾多，引發外界質疑後，拍賣已經中止。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110817