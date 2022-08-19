中國國務院建立優化生育政策工作聯席會議

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（中央社台北19日電）面臨人口負成長壓力，中國國務院決定建立優化生育政策工作部際聯席會議制度，進一步加強對優化生育政策工作的組織領導。聯席會議由26個部門和單位組成，首任召集人是副總理孫春蘭。

據中國政府網19日發布，中國國務院已同意國家衛健委的請示，建立國務院優化生育政策工作部際聯席會議制度。中國國家衛生和計劃生育委員會計劃生育兼職委員制度同時撤銷。

據發布，建立聯席會議是為了貫徹落實「中共中央 國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」，進一步加強對優化生育政策工作的組織領導，強化統籌協調，形成工作合力。

聯席會議的主要職能是貫徹落實黨中央、國務院關於優化生育政策工作的重大決策部署；統籌協調全國優化生育政策工作，研究並推進實施重大政策措施；指導、督促、檢查有關政策措施的落實；完成黨中央、國務院交辦的其他事項。

聯席會議由26個黨政部門和單位組成，國家衛健委為主導單位。

聯席會議設召集人1人，由國務院分管衛生健康工作的領導同志擔任；設副召集人2人，由國家衛健委主要負責同志和協助分管衛生健康工作的國務院副秘書長擔任。據發布，首任召集人是中國國務院副總理孫春蘭。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110819