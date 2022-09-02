更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

北京呈中度高齡化 60歲以上常住人口突破20%

2022/9/2 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國首都北京市正式進入中度高齡化社會，2021年北京60歲及以上常住人口比重首次突破20%，65歲及以上常住人口比重也首次突破14%，形成每2.1名戶籍勞動人口撫養1名老人。

北京商報官方微博報導，北京市老齡工作委員會辦公室、北京市老齡協會2日在中國國際服務貿易交易會的2022智慧康養高峰論壇上，發布「北京市老齡事業發展報告（2021）」，指出北京正式進入中度高齡化社會。

這項報告顯示，截至2021年底，北京60歲及以上常住人口441.6萬人，占常住總人口的20.18%；比2020年增加11.7萬人。65歲及以上常住人口311.6萬人，占常住總人口的14.24%，比2020年增加20.4萬人，是近5年增加數量最多、增加幅度最大的一年。

其中60歲及以上戶籍人口388.3萬人，占戶籍總人口的27.5%；65歲及以上戶籍人口279.2萬人，占戶籍總人口的19.8%。

報導指出，按照國際標準，當地區內60歲及以上人口占比重在20%至30%之間、或65歲及以上人口占比重在14%至20%之間，代表此地進入中度高齡化社會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，北京進入中度高齡化面對的問題，包括老年撫養系數持續上升，按15至59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京的老年撫養系數為47.3%，即每2.1名戶籍勞動人口在撫養1名老人。老年撫養系數的增速高於少兒撫系數。

報導指出，對應付高齡化問題，北京持續提升社會保障水平，包括上調退休養老金，城鄉居民基礎養老金和福利養老金。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110902

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族