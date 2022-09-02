北京呈中度高齡化 60歲以上常住人口突破20%

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（中央社台北2日電）中國首都北京市正式進入中度高齡化社會，2021年北京60歲及以上常住人口比重首次突破20%，65歲及以上常住人口比重也首次突破14%，形成每2.1名戶籍勞動人口撫養1名老人。

北京商報官方微博報導，北京市老齡工作委員會辦公室、北京市老齡協會2日在中國國際服務貿易交易會的2022智慧康養高峰論壇上，發布「北京市老齡事業發展報告（2021）」，指出北京正式進入中度高齡化社會。

這項報告顯示，截至2021年底，北京60歲及以上常住人口441.6萬人，占常住總人口的20.18%；比2020年增加11.7萬人。65歲及以上常住人口311.6萬人，占常住總人口的14.24%，比2020年增加20.4萬人，是近5年增加數量最多、增加幅度最大的一年。

其中60歲及以上戶籍人口388.3萬人，占戶籍總人口的27.5%；65歲及以上戶籍人口279.2萬人，占戶籍總人口的19.8%。

報導指出，按照國際標準，當地區內60歲及以上人口占比重在20%至30%之間、或65歲及以上人口占比重在14%至20%之間，代表此地進入中度高齡化社會。

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報導指出，北京進入中度高齡化面對的問題，包括老年撫養系數持續上升，按15至59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京的老年撫養系數為47.3%，即每2.1名戶籍勞動人口在撫養1名老人。老年撫養系數的增速高於少兒撫系數。

報導指出，對應付高齡化問題，北京持續提升社會保障水平，包括上調退休養老金，城鄉居民基礎養老金和福利養老金。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110902