紐時：越南印度漸崛起 中國製造業龍頭地位動搖

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（中央社台北3日電）「紐約時報」2日報導，中國地緣政治局勢緊張和疫情中斷供應鏈引發的擔憂益增，包括蘋果、微軟與亞馬遜等科技大廠陸續轉移生產基地至印度、越南等國，動搖中國製造業龍頭地位。

紐時（The New York Times）的報導說，未來幾週，蘋果（Apple）和谷歌（Google）都將推出最新一代智慧型手機，但這些新產品最重要的變化之一就是若干手機不再是中國製造。

知情人士稱，部分蘋果最新款iPhone將在印度製造，而谷歌最新款Pixel手機的部分生產將在越南完成。

中國長期以來一直是全球高科技電子產品的製造國，但美國企業在中國發現越來越多的風險，當前中國雖仍是全球最主要的消費電子產品製造國，但正向海外轉移的生產鏈不僅限於智慧型手機。

好比蘋果正在越南北部生產iPad，微軟（Microsoft）的Xbox遊戲機今年開始從胡志明市發貨，亞馬遜（Amazon）已在印度清奈市（Chennai）生產Fire TV設備。幾年前，所有這些產品都還是在中國製造。

中國因嚴格防疫封控導致供應鏈中斷，造成的影響波及全亞洲，並使得越南工業用地價格飆漲，馬來西亞製造業迎來復甦，以及對印度低薪工人的需求激增。

對中國而言，這意味著經濟成長放緩至數十年來最低之際，向來的製造業優勢不再。

投資硬體和新創企業的風險資本公司Eclipse創始人蘇珊（Lior Susan）說：「中國的製造業帝國正在動搖，越來越多的資本都會將生產撤出中國，並尋找替代選擇。」

Instrumental創始人謝德萊茨基（Anna-Katrina Shedletsky）更直言：「就算還沒有行動起來，所有人也都在考慮撤離了。」這家位於舊金山灣區的公司協助電子企業遠程監控裝配生產線。

蘋果最大代工製造商富士康（Foxconn）最近與越南政府簽署價值3億美元（約合新台幣91億）的協議，將放眼越南北部並擴大生產規模，闢建可創造3萬個工作崗位的新工廠，此前富士康已在當地投資15億美元。

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除了地緣政治與疫情的因素導致中國製造業優勢漸漸流失，報導說，關稅也導致中國製造成本上漲。2019年，美國前總統川普對智慧型音箱、手錶、無線耳機等科技產品加徵15%的關稅。

即因如此，谷歌開始尋找中國之外的替代選擇，兩名知情人說，谷歌今年計劃將生產業務從中國南方的富士康工廠轉移到越南，在那裡組裝最新款的Pixel 7手機，預計明年越南能提供占半數的高端款Pixel手機產能。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110903