iPhone 14新機發表 中國蘋概股開盤走高

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（中央社台北8日電）蘋果公司今天舉行秋季發布會，發表iPhone 14系列手機。受到激勵，中國多支蘋概股上午開盤走高，部分個股甚至一度漲停，上演慶祝行情。

台灣時間8日凌晨，蘋果在加州古柏迪諾（Cupertino）舉行秋季發表會，展示了三個新款Apple Watch及iPhone 14系列等新品。不只台灣消費者熬夜收看發表會，中國的果粉與產業人士同樣關注。在發表會後，iPhone 14系列的相關話題迅速登上微博熱搜第一。

今天上午，中國市場對於蘋果新產品的關注則反映在股市的走勢。

據新浪財經、界面新聞報導，今天中國A股的蘋概股開高，截至上午10時30分，宏和科技、瑞瑪精密漲停；傳藝科技、博威合金、科創新源等個股均有幅度不一的上漲。

從消費端來看，中國市場人士對於蘋果新機帶動的消費動能普遍看好，同時需求量大也將持續刺激供應鏈成長。

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報導引述中信建投證券分析，今年下半年以來，進入消費性電子產品的傳統銷售旺季，蘋果的創新動能仍強勁，預計產品銷量依舊可觀，而且蘋果產業鏈仍具備很強的成長穩定性。預計2022年蘋果手機全球市場出貨量約2.3億部，年增2%；下半年iPhone 14系列備貨約0.9億部。

華泰證券分析指出，第3季以來，Android手機廠商持續去庫存，上游供應鏈的拉貨動能仍然不足；相比之下，蘋果備貨強勁。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110908