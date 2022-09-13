王毅：構築新時代中日關係要對台灣問題不含糊

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中國國務委員兼外長王毅12日在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕視訊致詞，提出構築新時代中日關係的5點看法，包括對台灣等涉及兩國關係根本的重大原則問題不能絲毫含糊。（圖取自中國外交部網頁mfa.gov.cn）

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（中央社台北13日電）9月29日是中日建交50週年，中國國務委員兼外長王毅昨天提出構築新時代中日關係的5點看法，包括對台灣等涉及兩國關係根本的重大原則問題不能絲毫含糊，以及共同抵制「脫鉤斷鏈」做法。

據中國外交部官網，王毅昨天在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕視訊致詞時，作了上述表示。

王毅表示，50年前的中日邦交正常化揭開了兩國關係新一頁，此後雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，奠定兩國關係的政治法律基礎，各領域務實合作取得豐碩成果。

王毅說，當前世界動盪多變，中日關係不進則退。在下一個50年，雙方既要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿正確軌道健康穩定發展，也要思考構築契合新時代要求的中日關係，賦予兩國關係新內涵和動力。

王毅就構築契合新時代要求的中日關係提出5點看法，包括要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾，對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

他又指，雙方應以戰略和長遠眼光從兩國根本利益出發，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策及行動中，排除干擾，妥處分歧，確保中日關係的航船不擱淺、不偏航。

王毅又表示，雙方要實現更高水平的互利共贏，牢固夥伴意識，共同抵制「脫鉤斷鏈」的錯誤做法，維護全球產供鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。

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他表示，中日要以和為貴，避免將自己的價值觀強加對方，以及踐行真正的多邊主義，共同反對零和博弈與陣營對抗，促進地區穩定和區域融合發展。

中國外交部引述日本外相林芳正在視訊的致詞表示，日中邦交正常化50年來，兩國關係取得巨大發展，雙方共同致力構建建設性、穩定的日中關係。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110913