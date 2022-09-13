更多編輯台推薦新聞：
U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝
運動

U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

王毅：構築新時代中日關係要對台灣問題不含糊

2022/9/13 12:18（9/13 12:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國務委員兼外長王毅12日在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕視訊致詞，提出構築新時代中日關係的5點看法，包括對台灣等涉及兩國關係根本的重大原則問題不能絲毫含糊。（圖取自中國外交部網頁mfa.gov.cn）
中國國務委員兼外長王毅12日在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕視訊致詞，提出構築新時代中日關係的5點看法，包括對台灣等涉及兩國關係根本的重大原則問題不能絲毫含糊。（圖取自中國外交部網頁mfa.gov.cn）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）9月29日是中日建交50週年，中國國務委員兼外長王毅昨天提出構築新時代中日關係的5點看法，包括對台灣等涉及兩國關係根本的重大原則問題不能絲毫含糊，以及共同抵制「脫鉤斷鏈」做法。

據中國外交部官網，王毅昨天在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕視訊致詞時，作了上述表示。

王毅表示，50年前的中日邦交正常化揭開了兩國關係新一頁，此後雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，奠定兩國關係的政治法律基礎，各領域務實合作取得豐碩成果。

王毅說，當前世界動盪多變，中日關係不進則退。在下一個50年，雙方既要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿正確軌道健康穩定發展，也要思考構築契合新時代要求的中日關係，賦予兩國關係新內涵和動力。

王毅就構築契合新時代要求的中日關係提出5點看法，包括要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾，對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

他又指，雙方應以戰略和長遠眼光從兩國根本利益出發，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策及行動中，排除干擾，妥處分歧，確保中日關係的航船不擱淺、不偏航。

王毅又表示，雙方要實現更高水平的互利共贏，牢固夥伴意識，共同抵制「脫鉤斷鏈」的錯誤做法，維護全球產供鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，中日要以和為貴，避免將自己的價值觀強加對方，以及踐行真正的多邊主義，共同反對零和博弈與陣營對抗，促進地區穩定和區域融合發展。

中國外交部引述日本外相林芳正在視訊的致詞表示，日中邦交正常化50年來，兩國關係取得巨大發展，雙方共同致力構建建設性、穩定的日中關係。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110913

延伸閱讀
中駐日大使籲勿隨美起舞 安倍國葬成雙邊試金石日本外相出席東亞高峰會演說 中俄外長退席劍指中國 美日舉行「東方之盾」大型聯合軍演日美等5國擬舉行外長會議助太平洋島國 意圖抗中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族