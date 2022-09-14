中國推國產晶片 上海宣傳14奈米實現量產

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（中央社台北14日電）中國正力推國產晶片發展，上海市政府今天宣傳相關產業規模達到人民幣（下以同）2500億元，並強調14奈米先進工藝規模實現量產，但專家認為中國先進晶片製程技術方面仍落後一段距離。

綜合陸媒報導，上海市政府今天舉辦「奮進新征程，建功新時代」黨委專題記者會，介紹上海推進產業經濟高質量發展有關情況。

會中表示，上海以製造業為主戰場，2017年率先發布實體經濟50條，2018年以來實施兩輪打響「上海製造」品牌3年行動計劃，不斷向產業鏈價值鏈高端躍升，推動積體電路、生物醫藥、人工智能3大先導產業規模倍增，2021年總規模達1兆2700億元。

其中積體電路產業，聚焦「全鏈發展」，促先進製程產能、核心晶片能級、不斷提升關鍵設備和基礎材料配套支撐能力。

上海市政府強調，14奈米晶片先進製程規模實現量產，90奈米光刻機、5奈米刻蝕機、12英吋晶圓等實現突破；全市積體電路產業規模達到2500億元（約新台幣1.1兆元），約占全國25%，重點企業超過1000家，吸引了全國40%半導體人才。

中國正推動國產晶片產業發展，中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長溫曉君去年即指出，陸製14奈米晶片今年底可以實現量產，國產晶片儘管面臨著技術方面的難題，但已看到希望。

雖然中國官方宣稱國產晶片有明顯進展，但國際數據資訊（International Data Corporation, IDC）先前指出，儘管中國砸數十億美元打造國內半導體產業，仍須好一段時間才會具備生產先進晶片的能力。

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IDC致能技術暨半導體部門副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）告訴美國媒體：「我仍舊認為（中國）在先進晶片製程技術方面仍落後3到4代。」

他直指中國最大、最重要晶片廠中芯國際，「他們有能力支援28奈米製程，並開始挑戰14奈米」。「然而，現實是，他們需要客戶來真正衡量這方面的能力，而中國生態系統大多還沒有運用到這個技術。」（編輯：唐佩君/張淑伶）1110914