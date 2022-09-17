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不敗金身 鄭州商代遺址首次出土「金覆面」

2022/9/17 16:09（9/17 16:47 更新）
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中國河南鄭州考古研究團隊，在當地發現一處商代貴族墓葬區，當中首次發現了商代中期的「金覆面」。（圖取自鄭州發布微博weibo.com）
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（中央社台北17日電）中國河南鄭州考古研究團隊，在當地發現一處商代貴族墓葬區，當中首次發現了商代中期的「金覆面」。專家指出，這說明商代時期就有「不敗金身」之說。

綜合央視新聞、中新視頻等陸媒報導，發現的商代貴族墓葬區，墓主人為商代白家莊期高等級貴族。該墓葬是2021年5月至2022年8月，在鄭州市東大街南、紫荊山路東、書院街北區域配合基建考古中發現。

遺址共出土隨葬品200餘件，其中銅器20件、玉器11件、金器5件、箭鏃50枚、貝幣120餘枚以及以金箔為地鑲嵌綠松石的牌飾等。

報導稱，這是鄭州商城目前發現的陪葬品數量最多、種類最豐富、等級最高的貴族墓葬。

鄭州市文物考古研究院院長顧萬發表示，此次發掘出土的金覆面值得關注。跟三星堆出土的金面具不同，這次發現的金覆面是覆蓋整張人臉的，是為了「精氣神」不要散，中國自古就有「不敗金身」之說，說明商代時期就有了這種概念。

顧萬發說，四川廣漢的三星堆遺址出土了大量黃金製品，其中以黃金面具最具代表性。而在中原地區的多處商文化遺址中，此前僅零星發現過黃金。

他說，這次發現對於探討中國西南地區，相當於中原商文化晚期時段黃金面具文化的直接來源問題，提供了非常重要的線索。

鄭州市文物考古研究院研究館員黃富成表示，發掘出土時，金覆面貼在墓葬M2西側的墻壁上，正位於墓主人頭側，大小基本能覆蓋一個成人的面部。

報導稱，這次的考古工作，是鄭州商代王都近年來最具標誌性的重要考古新發現。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1110917

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