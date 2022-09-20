國台辦旗下出版社出書 稱有助準確理解對台政策

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（中央社記者邱國強北京20日電）央視日前報導，隸屬國台辦的九州出版社近日出版「中國共產黨與祖國統一」一書，標榜幫助各界深入了解台灣議題和兩岸關係，「全面準確理解和貫徹執行黨中央對台方針政策」。

根據報導，「中」書引用的有些史料，是首次公開使用，填補了中共關於「推進祖國完全統一」相關研究的空白。至於九州出版社，則是中國大陸國台辦主管的中央一級綜合性出版機構。

報導說，「中」書是為慶祝中共成立100週年，全面展現「黨推進祖國統一的光輝歷程、偉大成就和經驗啟示」而發行。充分展現中共自建黨至今各個時期「追求祖國統一發揮的核心引領作用」，彰顯中共「全心全意為兩岸同胞謀福祉的真摯情懷」，昭示「祖國必須統一、也必然統一的歷史規律和光明前景」。

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這項報導形容，「中」書「政治導向正確、語言通俗易懂，圖文並茂、可讀性強」。並指書中有些史料是首次公開使用，填補了中共關於「推進祖國完全統一」相關研究的空白。

報導提到，希望通過「中」書，幫助廣大幹部群眾系統「深入了解台灣問題和兩岸關係發展歷程，全面準確理解和貫徹執行黨中央對台方針政策，奮發有為做好新時代對台工作，為推動兩岸關係和平發展、融合發展和實現祖國完全統一貢獻力量」。（編輯：周慧盈）1110920