中國2035年重度老齡化 官員坦言挑戰大

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（中央社台北20日電）中國官員指出，到了2035年左右，中國60歲以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入重度老齡化階段；如何應對相關的挑戰，「任務很重」。

中國經濟網報導，國家衛生健康委老齡司司長王海東今天在新聞發布會上說，中國的老齡化呈現出「數量多、速度快、差異大、任務重」的形勢和特點。

在老齡人口與老化速度方面，截至2021年底，全國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%；65歲及以上老年人口達2億以上，占總人口的14.2%。

據測算，預計到2025年，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，進入「中度老齡化」階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入「重度老齡化」階段。

在區域差異方面，城鎮地區老年人數量比農村多，但農村地區老齡化程度比城鎮地區更高。按照2020年數據，全國60歲及以上人口占轄區人口比重超過20%的省份共有10個，主要集中在東北、川渝等地區。

王海東說，到2050年前後，中國老年人口規模和比重、老年撫養比和社會撫養比將相繼達到峰值。

他表示，人口老齡化程度不斷加深，給公共服務供給、社會保障制度可持續發展帶來挑戰，應對任務很重。下一步是要「促進健康老齡化」，努力走出一條「中國特色應對人口老齡化」的道路。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1110920