中國發布寒潮預警 史上同期最早

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（中央社記者李雅雯上海2日電）中國中央氣象台2日上午發布寒潮藍色預警，這是今年下半年首個寒潮預警，也是2010年中央氣象台正式啟用預警發布機制以來，下半年最早發布的寒潮預警。

據中央氣象台消息，強冷空氣於2日至6日影響中東部大部分地區，帶來大風和強降溫天氣。中央氣象台2日上午發布寒潮藍色預警，這也是今年下半年首個寒潮預警。

由於中東部大部分地區前期氣溫較往年同期明顯偏高，南方9月30日以來出現較大範圍高溫天氣，且將持續到4日，目前有多個網站最高氣溫突破歷史同期最大值，受到這次強冷空氣影響，多個省份將出現劇烈降溫。

預計2日下午2時至6日下午8時，中東部大部分地區氣溫普遍下降攝氏8至12度，內蒙古中東部、東北地區、陝西大部、山西南部、河南、山東南部、江蘇、安徽、湖北、湖南北部、江西北部、浙江北部等地降溫攝氏12至16度，內蒙古中部、黑龍江東部、吉林東部、河南南部、湖北、安徽中北部、 江蘇中北部等地部分地區驟降幅度可達18度或以上。

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據中國氣象網2日資料，寒潮是一種大規模強冷空氣活動過程，可造成大範圍急劇降溫、大風和雨雪天氣，對農業、牧業、交通、電力和人體健康有較大影響。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋說，寒潮是冷空氣的一種，不過並非所有冷空氣都是寒潮，寒潮是冷空氣中的王者；根據強弱程度，中國將冷空氣分為4個等級，分別為弱冷空氣、較強冷空氣、強冷空氣和寒潮。（編輯：吳柏緯）1111002