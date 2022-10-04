用外貿救經濟 中國年底可能增加石油燃料出口量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）分析師指出，為了支撐疲軟不振的經濟走勢，中國可能在今年年底到明年初大幅增加出口石油燃料產品。此舉也可能有助於穩定浮動不安的全球石油市場。

據路透社，「全球第2大煉油廠」（意指中國）經濟成長遭遇明顯困境，今年第2季經濟成長率表現不佳，加上近期人民幣匯率跌至14年以來新低，在這個時刻，中國利用過剩的煉油產能可望提振出口、穩定經濟。

報導引述經紀商Religare Broking商品與貨幣研究副總裁薩奇迪瓦（Sugandha Sachdeva）分析，中國增加出口石油燃料產品對於能源匱乏的市場有不小的助益，並緩解歐盟針對俄羅斯的石油禁運措施造成的市場擔憂、影響。此外，對於消費力衰退的中國而言，也有助於支持經濟。

據中國海關數據顯示，今年前8個月期間，中國總計出口了約1640萬噸石油燃料產品，其中汽油756萬噸最多、其餘為柴油及航空煤油。

中國商務部今年已發放了5次出口配額，總計釋放出3725萬噸，差不多和2021年持平。5批出口配額發分別為1300萬噸、450萬噸、500萬噸、150萬噸、1325萬噸。

報導提到，截至9月底，前4批配額剩餘約700萬噸，加上9月底新增的第5批配額，第4季的配額超過了2000萬噸。

一名花旗集團（Citi）分析師在報導中提到，11月到12 月間，中國的月出口量可能翻一倍，達到400到500萬噸，其中柴油出口成長幅度最大，因為「比起汽油和航空燃油，柴油的利潤最高。但出口增加可能也會影響中國國內的供應量。」

要增加出口量，產能也是一大問題。

報導引述中國的產業分析人士指出，如果要在今年底用完80%的出口配額，中國國內的煉油企業平均產能要達到82%左右。在9月底，這個數字僅75.87%，不足以滿足國內需求與消化配額。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111004