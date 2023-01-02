元旦假期逢疫情蔓延 中國境內出遊人次微增

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（中央社台北2日電）中國官方公布今年元旦假期出遊和消費狀況。這是疫情防控放開管制後的第一個元旦，假期共3天，但國內旅遊人次與去年相比僅微幅增加0.44%，國內旅遊收入增幅較大，為4.0%。

新華社報導，文化和旅遊部2日公布，經文化和旅遊部數據中心測算，2023年元旦假期，全國國內旅遊出游5271.34萬人次，年增0.44%；實現國內旅遊收入人民幣265.17億元（約新台幣1166.75億元），年增4.0%。

報導說，有關數據顯示，中遠程旅遊穩步復甦。

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旅遊平台攜程2023元旦假期總結報告說，這次假期近6成的用戶選擇跨省遊，元旦跨境機票預訂量年增145%。另一家旅遊平台飛豬數據顯示，元旦假期的跨省遊和跨市遊訂單占比近8成，達到近一年峰值，年輕用戶成為這類旅遊的主力軍。

攜程數據顯示，跨年夜當天，上海、北京、成都、重慶、廣州、杭州、南京、長沙、深圳、西安是旅遊熱度最高的10座城市。（編輯：張淑伶）1120102