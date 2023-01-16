即時提供救助 陸委會設國人赴陸動態登錄系統

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（中央社記者吳柏緯台北16日電）為加強台灣民眾赴中國大陸的急難救助服務，陸委會建置「國人赴陸動態登錄系統」並於今天上線。陸委會呼籲赴陸民眾多加利用，以利政府及時聯繫、提供協助。

陸委會今天發布新聞稿指出，「國人赴陸動態登錄系統」於今天起正式啟用。

陸委會指出，台灣民眾出門在外，人身安全議題向來是政府高度重視。民眾因各種事由赴中國大陸時，均可於出發前利用這套系統登錄個人資料及聯繫方式，若在中國大陸期間遇到突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

陸委會強調，為強化台灣民眾赴陸安全，過去已委請財團法人海峽交流基金會設置24小時緊急服務專線。

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此外，陸委會從2014年12月起，於民眾抵陸、港、澳時，發送緊急服務關懷簡訊，2019年10月1日開設「國人赴港澳動態登錄網頁」；現再開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，透過三大措施以提升對赴陸台灣民眾的保障。

2019年香港爆發「反送中」運動，抗爭行動持續延燒，陸委會於同年10月開設「國人赴港澳動態登錄網頁」，提供赴港澳的台灣民眾登錄聯繫方式，以利當地發生緊急狀況時，儘快通知民眾、聯繫家屬。（編輯：陳沛冰）1120116