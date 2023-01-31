招工保生產 中國沿海省份大手筆包車包機搶人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中國力拚疫後經濟復甦，進入招工保生產黃金期，包括廣東、浙江、江蘇、福建在內的多個沿海大省春節開啟「搶人」模式，其中不乏大手筆以包車包機方式跨省招工。

陸媒「每日經濟新聞」今天報導，過去數年因疫情加速農民工返鄉回流，如今隨著各地經濟復甦，企業復工復產迎來新一輪訂單爆發期，用工需求也隨之增加，今年搶人大戰尤其激烈。

包括廣東、浙江、江蘇、福建在內的多個沿海大省大手筆布局跨省招工、人才招聘，要助企業實現新年「開門紅」。

例如1月24日（大年初三），4輛由廣東當局組織的專車抵達廣西梧州，這是今年春節廣東全省最早的一班返崗專車，以點對點接回逾160名空調企業的員工返崗。

另1月26日（大年初五）來自雲南的238名返崗務工人抵達福州長樂國際機場，這是福州市人社部門以包機方式接回的首批重點企業返崗務工人員。

同日，江蘇無錫市人社局的工作組同樣飛往雲南曲靖，安排120名務工人員乘返崗包機回無錫。

1月27日，在浙江寧波人社部門的組織下，當地11家重點外貿企業趕赴貴州跨省招工。1月28日，浙江省人社廳組織杭州、寧波、溫州、湖州等地赴四川廣安舉辦專場招聘活動，提供約1萬1000個就業崗位。

除了包車包機外，一些地方還對企業包車返崗復工、新招用初次就業員工等給予資金補貼。

例如，深圳市對2月5日前市外原在崗職工返崗達500人以上的企業（勞務派遣單位除外），按照每人人民幣200元（約新台幣880元）的標準發放一次性返崗交通補助，每家企業最高40萬元。

多省力拚疫後經濟復甦，廣東省1月28日召開全省高質量發展大會，市委書記立下「軍令狀」，其中廣州計劃拚今年經濟成長逾6%。

江蘇省政府則表示，將斥資人民幣7億元（約新台幣31.2億元）支持外貿，開展「百展萬企拓市場」行動，力挺企業參加百餘場境外線下重點展會。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120131