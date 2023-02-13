氣球事件越演越烈 美中輿論戰過招頻繁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）美國與加拿大接連擊落中國偵察氣球及3個不明物體，中方除發動輿論戰，更聲稱在山東外海發現「不明飛行物」，並給出座標。但當地並不在中國領空，且到目前仍未擊落，令外界起疑。

此外，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，僅2022年以來，美方的高空氣球「未經中國相關部門批准」，就10餘次「非法飛越中國的領空」。使得美中之間就氣球的過招日趨激烈。

在中國偵察氣球入侵美國領空後，北京態度頗為反覆。起先承認氣球確屬中方，但為「民用性質，用於氣象等科研」，因「不可抗力」誤入美國；而在美方決定擊落氣球後，態度轉趨強硬，反指「經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國」。美方「刻意的渲染炒作甚至武力襲擊，是不可接受的，不負責任的行為」。

然而，綜合外媒報導，在美中關係可望因美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中出現「小陽春」時，氣球風波讓中方感到意外，私下其實希望大事化小，不要影響美中關係可望回暖的進程。

但中國偵察氣球被擊落後至今，美國、加拿大接連在兩國領空擊落3個不明物體，使得被指涉的中國騎虎難下。此時，中共外圍官媒環球時報今天以「北美上空的政治行為藝術是拙劣的」為題發表社評，譏諷美方接連擊落不明物體是「高射炮打蚊子」、「草木皆兵」、「自導自演」、「這樣的戲碼都是荒唐的」。

就在此時，中國官媒大篇幅報導，指山東省青島市即墨區海洋發展局接獲通知，指日照市外海發現「不明飛行物」，且「正準備擊落」，除通知漁民注意安全，更要求協助拍照打撈，引起各界關注。不少中國民眾的第一反應，即認為是「中方準備反制美方的氣球」。

然而，這則新聞發展至今，越來越被外界認為是中方的刻意操作。首先，根據通報，這一「不明飛行物」位在東經120度51分，北緯35度37分上空。經對照海圖，距這一位置最近的是約62公里外的山東省青島市海岸，約合33.5海里，並不在中國的領海上空。也就是說，這一空域並不在中國的領空範圍。

對照美國與加拿大擊落的中國偵察氣球與3個不明物體，這4個被擊落的目標都位在當事國的領空。

同時，這項通報是在12日傍晚開始出現在中國網路上。但直到發稿為止，中國方面並未發布或傳出任何擊落這個「不明飛行物」的消息。因此，山東外海的「不明飛行物」究竟來自何方，目前都不得而知。

美中就氣球事件過招的最新發展，則是中國外交部發言人汪文斌今天下午在例行記者會上，回答中國媒體要求「能否詳細介紹一下美國氣球飛過中國上空的情況」時聲稱，僅2022年以來，美方的高空氣球「未經中國相關部門批准」，就10餘次「非法飛越中國的領空」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120213