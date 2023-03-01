分析：共軍海航部隊對標美軍 由陸基轉向艦載

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（中央社記者張謙香港1日電）據分析，去年以來，中國軍改的一個大動作是將屬於海軍航空兵的陸上機場及戰機大規模轉隸空軍，海航部隊則對標美國軍隊，由陸基轉向艦載。

明報今天刊登的文章引述消息表示，解放軍3個艦隊的航空兵包括至少300餘架戰機已轉給空軍。

文章指出，美國有線電視新聞網（CNN）記者日前搭乘美軍P8A巡邏機在南海拍攝解放軍戰機攔截的過程，進入鏡頭的解放軍殲11戰機是藍灰色塗裝，顯示該機隸屬中國空軍。

據指出，今年農曆新年前夕，廣西桂平、江蘇常州等地官員發現，他們前往慰問的當地海航部隊都換上了空軍軍裝，基地門口的海軍旗也換成空軍旗，機場的轟6轟炸機和殲轟7戰機也都換了空軍塗裝。

文章指出，這種轉隸壯大了空軍的轟炸機隊，卻不意味著解放軍要縮減海航部隊，而是要對標美軍，將海航部隊由陸基轉向艦載。

文章表示，解放軍海航部隊成立於1950年代，但長期名不副實，只能算海邊的空軍，以沿海與海島的陸地機場為基地，而美國海軍航空兵主要安家在航空母艦（簡稱航艦）上。

據指出，隨着中國航艦的發展以及新式戰艦有直升機平台，海航部隊終可轉型，實現從岸基向艦基轉型，形成以艦載戰鬥機、直升機、預警機、教練機為基礎的艦載機體系。

未來海航部隊只會保留少數陸基機場，大部分機場移交空軍，陸基雷達和飛彈基地、不適宜登艦的轟6、殲11等戰機，全部移交空軍。

文章預期，未來中國若有4至5艘航艦，按美軍標準，海航部隊至少需要6至7個艦載機旅，加上預警、反潛、加油、無人等機種，規模甚至較原來更大。

為配合擴充，海軍現有的岸基戰機機師除留小量菁英，全部加入空軍。

此外，為自行培養新型艦載機機師，海航部隊在各地的14家青少年航空學校已成為培養未來機師的主渠道，首屆學員已開始進行教練機飛行，今後還將從普通高中畢業生招收飛行學員。

文章進一步表示，未來當美國軍機再遭遇中國海軍戰機時，意味著這些戰機已是從航艦上飛上天空。（編輯：周慧盈）1120301