上海教育研討會火花四射 官員：中國理科課程落後70年

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（中央社台北3日電）上海近期舉辦一場教育研討會，因與會者直指當前痛點而火花四射，有官員表示中國理科課程落後世界70年，大量內容是200年以前的知識，校園科技設備「高大上」，但科創活動缺乏高思維。

中國微信公眾號「最底層」2日發文，指由民進上海市委、上海師範大學1日主辦的「學習貫徹黨的20大精神，加快建設高質量教育體系」研討會，原本只是一場禮儀性、學術性的會議卻充滿了火藥味，多位發言者的話鋒直指當下教育的痛點、堵點和難點，試圖找到新的破解方式。

文章表示，其中民進上海市委副主委、上海市教育委員會副主任倪閩景發言連甩3顆「重磅炸彈」問題，他首先指出中學的物理、化學、生物等科學課程始終重解答題目卻輕解決問題。直指「我們的理科課程落後世界70年，大量內容是200年以前的知識，這些情況為什麼不能改變？」

其次，倪閩景問為什麼青少年的課外科普活動往往只停留在興趣層面，缺少科學知識、方法、技能和科學精神的培育？並指現在中小學校園裡的科技設備越來越「高大上」了，但科創活動卻仍缺乏高思維、深體驗。

第三，他批評社會上出現了大量魔幻影視、魔幻遊戲和魔幻書籍，對青少年科學素養產生了反作用力，廣大教師和家長引起重視了嗎？

另外，上海紐約大學前校長俞立中在會中的發言也讓與會者頗多共鳴。他說，如果教育改革僅僅是把很大的力氣花在大綱和課程體系的調整上，這就夠了嗎？最近20年中國高等教育已經從精英化教育發展到普及化教育，但是，什麼樣的教育才能夠更好的滿足人的發展需求且更好地適應社會發展的要求呢？

俞立中提到，如果教育還是圍繞著考試、升學這個唯一目標，那必然是千軍萬馬過獨木橋，再「減負」也沒有用。

上海市政府參事胡衛也直言，中國教育改革和發展仍面臨著一系列問題。例如全國都在大力推進教育訊息化，從AI到ChatGPT，一次又一次的訊息技術革命，可以說已經把教育逼到了牆角，甚至可以說將來傳統意義上的「學校」都可以不要了，需要在課程模式、教學方法、班級組織形式等方面做出全新的改變。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120303