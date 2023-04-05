上海天價墓地 每坪破千萬元

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（中央社台北5日電）適逢清明時節，中國「天價墓地」又引發討論。陸媒報導，上海松鶴園3月中旬開賣新墓區，平均售價每平方公尺人民幣76萬元（相當於每坪新台幣1113萬元），是上海市中心房價的數倍之譜。

21世紀商業評論今天報導，上海松鶴園3月中旬開賣的新墓區，有面積0.6平方公尺的單／雙穴墓，售價34.18萬元；同面積的三穴墓，售價45.78萬元。若換算成每平方公尺的價格，高達76萬元，遠高於上海市中心房價。

翻查上海松鶴園官網的公開價格，該園最貴的是「德馨苑5區」，面積0.8平方公尺的三穴墓售價人民幣62萬8800元，相當於每坪新台幣1151萬元。

在中國一線城市北上廣深，都出現墓地價格遠比陽宅價格要高的現象。據鈦媒體報導，其中以深圳市墓地的平均價格最高，達14.9萬元，這是由於位於深圳鹽田區的大鵬灣華僑墓園墓地起售價高達35萬元，從而拉高了深圳墓地的均價。

據報導，大鵬灣華僑墓園一手墓地此前還喊價到港幣168萬元。但中國墓地最貴的地方是在地小人稠的香港，同樣的墓地在香港最貴喊到港幣500萬元（約新台幣1940萬元）。

由於地皮取得困難，中國民政部2018年發布的殯葬管理新規中規定，埋葬骨灰的單人或雙人墓地面積都不得超過1平方公尺；因為墓地價格是市場調節，所以中國目前還沒有統一的墓地價格公示平台。

而且，在中國不是付了天價就能永久取得墓地。

根據法律相關規定，中國墓地使用年限一般為50年或70年。中國民眾其實只是花天價租了20年使用權，20年後可以付費繼續使用，若不付費就必須遷出。而且墓地所有權歸國家或集體所有，不得自行轉讓或買賣。

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也因此，中國天價墓地導致上海等地出現所謂的「墓地房」奇特現象。因為與其花大錢取得20年墓地使用權，還不如買一間使用權70年的住宅安放先人遺體來得划算。

據陝西法制網報導，中國大陸一些地方還出現「墓地小區」，大多位在鄰近公墓的偏遠區域，小區裡沒有正常住戶，只有類似守墓人的管理員。小區房屋的門窗全部都是不透光的黑色，在門口還有一塊牌匾，上面寫著「某某祠堂」，有的門上還會掛著輓聯、花環等。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120405