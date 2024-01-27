中國「科目三」靈堂墳前也跳 被譏為「磕墓三」

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（中央社記者邱國強北京27日電）在中國爆紅且流行到台灣的街舞「科目三」，引發熱潮之餘甚至連靈堂告別式及墳前掃墓也有人跳起「科目三」，且不分老少，引起正反熱議。有人笑稱，「科目三」如今都成了「磕墓三」了。

綜合中國媒體報導及網路訊息，微博、微信及短影音平台最近熱傳的多部短片顯示，有些中國民眾在靈堂的往生者靈前以及在墳墓前掃墓，一邊播放熱舞音樂、一邊跳起「科目三」。

其中被廣傳的熱門影片之一，是一名江蘇老翁在腰間繫著守孝白布、頭戴孝帽的情況下，在靈堂前生龍活虎地大跳「科目三」，一旁不少穿著喪服的家屬則在旁圍觀，有人邊吃零食邊看老翁跳「科目三」，不但沒有任何異議，甚至還有人拍手叫好。

另一部被廣傳的影片，則是幾名年輕人在長輩的墳墓前掃墓時，在墓前站起隊形大跳「科目三」，一旁的中壯年親屬則一邊笑著觀看、一邊拿手機拍下畫面，也沒有任何異議。

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這些影片近來被流傳後，引起不少中國網友熱議，其中多數表示不以為然。有人表示這是「哄堂大孝」，有人則問「確定先人們愛看嗎？」，有人認為「潮流是好，但不尊重祖先的是病態」，有人直指「科目三」如今都成了「磕墓三」了；也有人認為此舉「傷風敗俗」，「流行過頭了吧」。

但也有網友認為，把墳前跳「科目三」說成「傷風敗俗」未免太過頭了；有人則說，如果先人是位心胸開闊的人，應該不會介意，說不定也愛看呢；也有人認為，如果往生者是高齡離世的「喜喪」，跳跳「科目三」應該沒什麼吧。（編輯：呂佳蓉）1130127