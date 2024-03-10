貴州數據安全組織創始人劉東昊意外過世 外界關注

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（中央社記者張淑伶上海10日電）中國數據安全領域中居領先地位的「貴州大數據安全工程研究中心」，其創始人劉東昊日前因意外離世，由於事涉國安領域，引起關注。

微信公眾號「大數據安全工程研究中心」9日發布，貴州大數據安全工程研究中心創始人、理事會秘書長，大數據安全工程研究中心（貴州）有限公司總經理劉東昊，因意外於2024年3月5日離世。9日至10日在貴陽市舉行追思會，11日出殯。

但官方未說明是何種意外，公開資料也難看出劉東昊的生辰日期。

根據官網介紹，貴州大數據安全工程研究中心是由貴陽市政府和阿里巴巴集團聯合發起，於2017年11月成立。中心專注於「數據安全」的研究與發展，探索數據安全的治理模式與產業實踐，打造中國領先的數據安全組織。

公開資料顯示，該中心以「數據安全能力成熟度模型」（DSMM）等數據安全標準為工具，展開數據安全測評認證、諮詢培訓、產品研發和學術研究等工作，支撐政府主管部門的大數據安全監管和數據安全治理工作。

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劉東昊去年5月以「貴州大數據安全工程研究中心創始人、常務副主任，大數據安全工程研究中心（貴州）有限公司CEO」的身分接受官媒中央廣電總台國際在線訪問時表示，伴隨貴州大數據產業一同發展的貴州大數據安全工程研究中心，將把DSMM數據安全產業治理體系帶向全國，用數據安全賦能城市、賦能產業。

中國重要科技人才意外過世通常都引發外界關注甚至揣測，近期有中國商湯科技創始人、人工智慧領軍人物湯曉鷗去年12月15日猝逝，享年55歲，官方說法是「因病救治無效」，當時也廣受矚目。（編輯：唐佩君）1130310