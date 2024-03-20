中國新能源車報廢電池 部分流向黑市

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（中央社台北20日電）中媒今日報導，中國部分民眾將新能源車報廢電池轉至4S商店、二手車市場等管道處理，但車商不願透露收購後舊電池的去向。上海市人大代表擔心，若無強制性規定，車與電池一同報廢，舊電池恐會流入非正規管道。

上海廣播電視台旗下網路媒體「看看新聞」今日報導，中國新能源汽車滲透率已超過2千萬輛，目前中國市面上的動力電池平均使用年限為5到8年，2022年中國動力電池退役量已達約35萬噸，到2030年恐增至350萬噸，若廢舊電池沒有妥善處理，可能造成環境污染、浪費社會資源等問題。

中國大陸報廢的新能源車，基本上採取車、電分離的處置方式，原因在於廢舊電池仍有可觀的經濟價值。報導引述研究表示，若加強廢舊電池的回收，有望滿足中國新能源汽車對鎳、鈷、鋰等高價值金屬，約20%的需求。

報導引述上海市循環經濟協會諮詢部主任嚴冬青表示，儲能功能較好的電池，回收價格可達人民幣3萬元（約新台幣13萬）以上。另外，電池本身含有的金屬材料也富含高價值，比如電池中的碳酸鋰，國際價格約每噸10萬元左右。

報導以「浦東金高公交公司」為例，該公司是依照電池租賃協議，由萬象客車場進行回收。該客車場會將電池透過「危險品運輸車」運到長期合作的電池回收再利用企業。

但提到一般民眾如何報廢新能源車，報導則指出大部分車主會詢問賣方，像是4S店（一種集整車銷售、零配件、售後服務、訊息回饋的汽車銷售企業），或是在網路、二手車市場尋找回收管道。

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報導發現在上海滬南公路上的二手車回收市場，新能源汽車的廢舊電池可賣到5千元至2萬元不等，但電池被出售到何地，不少中間商都「諱莫如深」地表示，有專門的電池處置管道。業內人士則透漏，大部分廢舊電池都是流入沒有品質的小作坊進行處置。

報導引述上海市人大代表洪程棟看法，他表示在調研時發現，現在收到的報廢新能源車基本上是車電分離狀態，若是沒有強制性要求，規定新能源車必須車電一起報廢，擔心會有很多零件流到不正規的地方。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130320