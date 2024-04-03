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花蓮地震占據微博熱搜 中國多地網友回報有震感

2024/4/3 12:54
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（中央社台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，不只全台有感，中國多省市的民眾也感到晃動，紛紛在社群平台微博「回報」情形，與地震有關的關鍵字占據了微博熱搜榜。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

地震發生後，不少中國民眾反映感受到明顯晃動，不只東南沿海的福建、廈門，甚至在長三角地帶的杭州、上海、南京等地都有感。

據香港01報導，地震發生後，中國各地網友紛紛分享當地感受到的搖晃情形，微博出現不少與地震有關的貼文，「OO震感」大量出現在微博熱搜榜上，這些地點至少包含杭州、廣東、廈門、上海、南京、福建、合肥、武漢、南昌、寧波、溫州、汕頭、長沙、泉州、常州、台州。

中國網友的留言包含「福州我被震暈了」、「福州整棟大樓搖晃，跑下樓了」、「廈門震感強烈」、「杭州震感強烈」、「寧波也感覺到了」、「汕頭有震感，站著都在晃」、「泉州震感強烈」、「我在南京，晃了接近一分鐘，床和燈都在晃」、「廣東震感好強烈，我以為是我低血糖了，希望同胞平安」。

也有其他省市民眾發文詢問中國東南省份民眾的想法與影響，因此「地震來時福建人的反映」、「廣州鐵路部分路線臨時封鎖」等，也成為熱搜話題之一。

此外，包含花蓮地震的災情、餘震及傷亡情形的話題也都上了熱搜。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130403

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