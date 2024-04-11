更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國3月CPI微增0.1% PPI年減2.8%

2024/4/11 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國國家統計局今天公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，升幅比上月收窄0.6個百分點，稍遜於預期；生產者物價指數（PPI）年減2.8%，降幅擴大0.1個百分點，符合預期。

澎湃新聞報導，中國國家統計局公布，3月CPI年增0.1%，其中食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降0.4%，服務價格上漲0.8%。

此前，中國CPI於去年10月至今年1月出現「4連負」，分別年減0.2%、0.5%、0.3%和0.8%，引發外界對於通縮的關注，直到今年2月才轉為上漲0.7%，但春節過後3月CPI增幅就又降至0.1%。

PPI方面，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，3月PPI較2月下降0.1%，與去年同期相比下降2.8%，降幅比2月擴大0.1個百分點。在主要行業中，煤炭開採和洗選業價格下降幅度最多。

中國國家統計局指出，3月受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，與2月比較CPI出現季節性下降，與去年同期比較漲幅也有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年漲0.6%，保持溫和上漲。

路透社分析，3月中國CPI連續第二個月上漲，而PPI緊縮持續，雖然有跡象顯示中國陷入困境的經濟出現一些上升動力，但需求仍然疲軟。

報導又指，中國的通貨緊縮壓力似乎正緩慢緩解，但需求仍然疲弱，房地產危機仍嚴重影響消費者和企業信心。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130411

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.96