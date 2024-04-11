中國3月CPI微增0.1% PPI年減2.8%

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（中央社台北11日電）中國國家統計局今天公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，升幅比上月收窄0.6個百分點，稍遜於預期；生產者物價指數（PPI）年減2.8%，降幅擴大0.1個百分點，符合預期。

澎湃新聞報導，中國國家統計局公布，3月CPI年增0.1%，其中食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降0.4%，服務價格上漲0.8%。

此前，中國CPI於去年10月至今年1月出現「4連負」，分別年減0.2%、0.5%、0.3%和0.8%，引發外界對於通縮的關注，直到今年2月才轉為上漲0.7%，但春節過後3月CPI增幅就又降至0.1%。

PPI方面，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，3月PPI較2月下降0.1%，與去年同期相比下降2.8%，降幅比2月擴大0.1個百分點。在主要行業中，煤炭開採和洗選業價格下降幅度最多。

中國國家統計局指出，3月受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，與2月比較CPI出現季節性下降，與去年同期比較漲幅也有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年漲0.6%，保持溫和上漲。

路透社分析，3月中國CPI連續第二個月上漲，而PPI緊縮持續，雖然有跡象顯示中國陷入困境的經濟出現一些上升動力，但需求仍然疲軟。

報導又指，中國的通貨緊縮壓力似乎正緩慢緩解，但需求仍然疲弱，房地產危機仍嚴重影響消費者和企業信心。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130411