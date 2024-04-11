福建立法妻可查配偶財產 中國網友轟性別歧視爭男性調證權

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（中央社台北11日電）福建近日通過婦女權益保障條例，6月起，妻子提供有效證件即可查詢配偶財產。此事引發熱議，有中國網友批評這是性別歧視；陸媒則說盼「她權利」只是開始，男方調證權也能盡快實現。

據澎湃新聞昨天的消息，福建省人大常委會會議近日表決通過「福建省婦女權益保障條例」，6月1日起，婦女持身分證、戶口本和結婚證等證明夫妻關係的有效證件，可依法向房地產行政管理、車輛管理等單位申請查詢配偶的財產狀況，有關單位應當受理，並出具相應書面資料。

澎湃社論指出，這一地方立法條款具有很強針對性，因為在婚姻家庭糾紛中，常見夫妻一方隱藏、轉移、變賣、毀損、揮霍共同財產等情形，而受害一方、特別是婦女一方往往被蒙在鼓裡，導致女性在紛爭中陷入被動，難以拿回理應屬於自己的一半財產權益。

社論提到，據中國民事訴訟法，當事人雖可向法院申請調查收集證據，但前提是必須進入訴訟程序，這事實上讓女方難以方便地查清夫妻共同財產。福建此次地方立法讓抽象的夫妻共有財產權利有了可便捷實現的憑藉。

社論進一步強調，這部地方立法是「福建省婦女權益保障條例」，只單向規定女性的調查配偶財產權，基於憲法、民法典的男女平等原則，也應賦予男性同樣的調證權；希望「她權利」只是一個開始，男方的調證權也盡快落地，並從地方立法上升為全國立法。

網友也對福建這項「她權利」議論紛紛，包括男性應有相同權利、建議推廣全國，或「這種法律不就是赤裸裸的性別歧視嗎」，更有人調侃「單身才是正道」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130411