河南大學建築瑰寶火災屋頂全毀 校方自責致歉

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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國河南大學內，被列為全國重點文物保護單位的大禮堂昨天深夜發生火災，屋頂基本坍塌全毀。校方今天表示，修繕施工期間發生火災，對此無比自責，向各界表示深深歉意。

這棟建築至今有近90年歷史，是一座中西合璧宮殿式建築。公開報導指出，「這是當今大學校園內屈指可數的一座獨具特色的建築瑰寶」。

據河南日報旗下新媒體「頂端新聞」，2日晚間11時22分，開封市消防救援支隊指揮中心接到報警稱，河南大學明倫校區一建築房頂著火，無人員被困。接警後，支隊指揮中心立即調派力量趕赴現場處置。目前，火勢已被控制。

報導並指出，目前這座大禮堂已施工近4個月，起火的具體原因還在調查中。

3日早上的現場航拍畫面顯示，大禮堂經過火災，房頂已經基本坍塌，被火燒過的建築呈焦黑狀。

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河南大學3日發布情況通報，指在修繕施工期間的明倫校區大禮堂發現火情，相關部門已介入調查。對於此次火災，校方無比心痛、自責，向全體師生、校友及關心學校的社會各界表示深深歉意。學校將盡一切努力將損失降到最低。

著火大禮堂全名為「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，由時任校長許心武領銜設計，1931年底破土，1934年底落成。河南留學歐美預備學校舊址作為近現代重要史蹟及建築，2006年被列為第六批全國重點文物保護單位。（編輯：謝怡璇）1130503