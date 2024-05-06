小紅書成旅遊指南 窮遊中國旅客凸顯香港觀光變化

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（中央社香港6日綜合外電報導）過去來香港旅遊花錢不手軟的中國觀光客，如今換成了對價格敏感的「窮遊」內地客，部分中國旅客只對香港的免費徒步旅行感興趣，甚至選擇在深圳下榻過夜省錢。

路透社報導，上週中國五一長假期間，一對來自東北遼寧省的年輕表姐弟李小姐和鄧先生，也加入這波跟著社群媒體按圖索驥徒步旅遊的年輕陸客行列。他們不跟團，也不在當地精品店購物。

中國社群媒體小紅書已成為中國Z世代的香港旅遊指南，提供許多旅遊建議。中國在1995年到2010年間出生的約2億8000萬人通常被稱為Z世代。

28歲的李小姐（Laura Li）站在香港電視劇和電影地標、新古典主義愛德華時代建築風格的油麻地警署前，她表示：「個人來說，我不喜歡跟團，因為自由度太低。」

「我比較喜歡漫無目的的城市漫步。」

香港理工大學酒店及旅遊管理學院助理教授丹尼爾．梁（Daniel Leung）表示，中國觀光客旅遊和支出習慣的變化，主要是因為中國經濟復甦放緩。

他指出：「中國經濟復甦腳步不如預期。人們使用可支配所得時，也變得更為謹慎。」

這波到香港窮遊的中國觀光客和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前幾年到香港旅遊消費力強的中國觀光客截然不同。

香港餐飲聯業協會會長黃家和（Simon Wong）告訴媒體，餐飲業「五一長假」的整體收益較往常減少一成。

李小姐和她表弟選擇下榻和香港相鄰的深圳，凸顯對價格敏感中國觀光客的旅遊新型態：他們白天在香港旅遊，晚上回到深圳住宿。

李小姐說：「同樣的價格，在深圳可以住比較好的環境、空間更大且服務更好。而且只要1個小時就可以到這裡。」

她說，他們一趟下來花了大約500港元（約新台幣2069元），包含了交通費用、買票搭乘摩天輪欣賞維多利亞港，以及食物的費用。

李小姐表示，小紅書最好的建議之一是帶幾瓶水到香港，這樣也可以省下一筆錢。

李小姐指出：「我發現內地一瓶水約1元，這裡得花上10元。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130506