端午假期中國國內1.1億人次出遊 年增6.3%

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（中央社記者周慧盈北京10日電）中國文化和旅遊部數據中心測算，今年端午假期中國國內旅遊共計1.1億人次，年增6.3%；總消費人民幣403.5億元（約合新台幣1775億元），年增8.1%。

北京日報網今天晚間引述中國文化和旅遊部數據中心資料，作上述披露。

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報導說，端午節3天假期期間，大批遊客選擇在本地休閒或近程旅遊，城郊親水、採摘、農事體驗、露營等活 動受到青睞，文化場館、商業街區成為遊客主要遊憩空間。國家級夜間文化和旅遊消費集聚區因地制宜舉辦非遺（非物質文化遺產）體驗、民俗市集等端午主題特色活動，持續釋放夜間消費活力。

此外，遊客越來越偏愛選擇靈活化、個性化的旅遊方式，在慢節奏旅行、深入體驗、放鬆休閒中享受生活。雲南、青海、甘肅、內蒙古、貴州等地成為年輕人自駕遊、避暑遊的熱門選擇；北京環球度假區、上海迪士尼度假區、珠海長隆度假區等「門票+酒店」自由行套裝行程受到歡迎。（編輯：邱國強）1130610