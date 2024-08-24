江蘇宿遷一電動自行車店失火 6人死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國江蘇省宿遷市一家電動自行車店昨天晚上失火，造成6人死亡，事故原因仍在調查中。根據官方統計，2023年中國大陸電動自行車火災高達2.1萬次，年增17.4%。

宿遷市消防救援支隊通報，8月23日晚上10時05分，宿豫區郡王府社區一商鋪發生火災。接警後，消防部門立即出動救援，當晚10時38分明火被控制，過火面積約200平方公尺（60.5坪）。

據通報，火災現場造成4人死亡、2人受傷，傷患經搶救無效死亡。事故發生後，宿遷市立即成立市級調查組，火災原因調查及後續處置工作正在進行中。

據陸媒大風新聞，目擊者拍攝的現場影片顯示，這處臨街商店一片火海，濃煙滾滾，伴隨著熊熊大火還有爆炸。該處商店前停放多輛俗稱電瓶車的電動自行車。

當地商家指出，發生火災的是一家兩層樓的電動自行車店，一樓用來銷售電動車，有充電區，也有維修區。

據報導，宿豫區殯儀館一名工作人員下午證實，已接收到6具火災事故遇難者的遺體，目前還沒有親屬前來辨認。網傳罹難者是住在二樓的一家6口。

中國電動自行車失火事故持續增加。根據中國國家消防救援局統計，2023年中國大陸共接報電動自行車火災2.1萬次，較2022年上升17.4%；2022年共接報電動自行車火災1.8萬次，比2021年上升23.4%。

截至2023年，中國大陸電動自行車社會保有量達3.5億輛，是民眾最普遍使用的交通工具。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1130824