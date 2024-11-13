杭州一汽車連撞多人致1死4傷 警方：初查操作不當

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（中央社台北13日電）中國廣東珠海11日晚間發生汽車無差別撞人事件，震驚社會。同日，浙江杭州上城區也發生一輛汽車在路口連撞多人多車，造成1死4傷，但是警方表示，初查為操作不當。

根據杭州市公安局交通警察支隊12日晚間通報，11日晚間6時許，杭州市上城區大農港路丁蘭路口發生一起交通事故。一輛小型客車與在路口等候的多輛機動車及非機動車、行人發生碰撞。

當地公安接獲報警後，赴現場處置。肇事駕駛人為64歲的黃姓男子，他立即被公安機關控制。經調查，排除黃男酒駕與吸毒嫌疑。通報稱，「初步查明系黃某某因停車時操作不當，誤將油門當剎車踩而導致事故發生」。目前，事故正在進一步處置中。

5名傷者第一時間被送往醫院救治，其中1人傷勢較重，經醫院搶救無效死亡。其餘4名傷者生命體徵平穩，無生命危險。

根據網上流傳的影片顯示，肇事車輛車身翻覆，另一輛車的車身受損嚴重，還有傷者倒在路邊。

據陸媒南方網報導，有目擊者表示，肇事的BMW行駛速度很快，在丁蘭路交叉口右轉後撞倒多輛直行電動車，緊接著衝過路緣石、護欄，最後撞到一輛正在等紅燈的SUV。事故造成多人受傷，SUV的駕駛正在醫院檢查。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1131113